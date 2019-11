Miniatuurboekje van schrijfster Charlotte Brontë keert terug naar huis 

Een zesde boekje is nu geveild in Parijs. Het is amper 35 op 61 millimeter groot, telt 20 bladzijden en bevat drie piepklein geschreven verhaaltjes; vermoedelijk was het boekje zo klein om het te kunnen verbergen voor de vader van Charlotte Brontë. Ze werkte het af in augustus 1830; het is dus bijna 190 jaar oud.

Het miniboekje is voor 780.000 euro verkocht bij Drouot in Parijs (afgehamerd op 600.000 euro + kosten). De koper is het Brontë Parsonage Museum museum, gevestigd in het huis waar de Brontës woonden. "Charlottes "Little Book" is coming home", tweette het museum.

Lees verder onder de tweets: