Als de strijd tegen foie gras ook met online neprecensies wordt uitgevochten

“Donderdagochtend krijg ik plots een telefoontje van een klant”, vertelt Ludwig de Langhe, uitbater van restaurant Phare de Vie in Brugge. "Onze klant was bezorgd, vroeg wat er scheelde. Ik viel uit de lucht en toen hoorde ik van de valse recensies. Onze Facebookpagina werd overspoeld door slechte commentaren. Wij kopen eendenlever in bij de leverancier waar dierenrechtenorganisatie Animal Resistance vorige week binnenviel. Wij zijn een gekende zaak en ik vermoed dat men ons heeft geviseerd om de impact van hun actie te vergroten."

"Opvallend is dat de negatieve recensies niet gingen over eendenlever, maar over andere zaken, zoals onvriendelijk personeel of slechte parkeergelegenheid. De reacties zijn geschreven door mensen die hier nog nooit zijn geweest. En de negatieve reacties blijven maar komen. Het lijkt afgesproken. Ook vandaag schrijven mensen nog negatieve commentaren over ons restaurant. Dit zijn slagen onder de gordel. Als we profielen van de mensen die berichten plaatsen bekijken, dan zien we dat het alvast echte profielen zijn, ze nagenoeg allemaal in België wonen en de strijd voor dierenbescherming hen bindt."