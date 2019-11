Jonathan Holslag: "Als je in het reine wil blijven met je waarden, is een handelsmissie naar China nu geen goede zet"

Jonathan Holslag is hoogleraar Internationale betrekkingen en China-kenner aan de VUB. In “De afspraak” op Canvas mocht hij zijn licht laten schijnen op de handelsmissie naar het land. Over de timing van de missie was hij genuanceerd: “Zo’n missie wordt 2, 3 jaar op voorhand vastgelegd. Al die kmo’s hebben daar ontzettend naar uitgekeken. Dus die kan je niet zomaar afblazen. Maar als je in het reine wil blijven met je eigen waarden, is zo’n handelsmissie op dit moment geen goede zet.”