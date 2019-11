Joachim Coens enerzijds, Sammy Mahdi anderzijds: voor deze dilemma's staat CD&V

Wat hij slim heeft gedaan, was zijn tussenkomst in het nieuws over euthanasie en abortus. Toekomstige coalitiepartners die in zulke dossiers ingaan tegen CD&V, zullen dat voelen tijdens de regeringsonderhandelingen, zei Coens.

Ik vermoed dat een conservatieve groep bij CD&V dat aantrekkelijk vindt, en dat zoiets beter scoort dan de “ontvolkingsuitspraken" van De Donder.

Mahdi staat daar niet tegenover als “linkse” of “progressieve kandidaat”. Maar de jongerenvoorzitter kan wel zijn verbaal talent in de schaal leggen. Ik heb hem al verschillende keren mogen meemaken in debatten die ik modereerde. Daar komt hij altijd zeer gevat uit de hoek. Hij zegt vandaag ook duidelijk dat de partij “offensiever” en “strijdvaardiger” moet worden.