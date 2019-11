Brandweer na steekvlam op jaarmarkt Olen: "Pas op met kleine gasflessen"

Op de jaarmarkt in Olen zijn twee jongeren van de Chiro gewond geraakt. Er ontstond een steekvlam aan een gasfles van hun drank-en eetstandje. Een meisje moest met brandwonden naar het ziekenhuis, een jongen was er minder erg aan toe. De brandweer roept op om extra voorzichtig te zijn met flessengas. "Daarin zit licht ontvlambaar butaan en propaan. Dat is helemaal anders dan aardgas", zegt Jan Peelaerts van Brandweerzone Kempen in 'Start je Dag'. "Aardgas is lichter dan lucht en vervliegt als het ontsnapt. Butaan of propaan zijn zwaarder waardoor het blijft hangen op de grond. Bij de minste vonk heb je dan een explosie."

Tip: gebruik elektrische vuren

Het is de periode van het jaar waar je overal op kerst- en jaarmarkten glühwein, hotdogs of andere warme dingen kan vinden. Hoe pak je dat als organisator veilig aan? "Controleer of je zonder gas kan werken", zegt majoor Peeraerts op Radio 2 Antwerpen. "Vaak zijn er elektrische aansluitingen voorzien dat is sowieso veiliger. Je kan beter voorkomen dan genezen. Jaarlijks moeten we toch een paar keer uitrukken om problemen met gasflessen op te lossen."