Camera's moeten rattenplaag stoppen in Diepenbeek

Het is al een paar maanden dat er tientallen ratten rondhangen op en rond het Lutselusplein in Diepenbeek. "De oorzaak is grotendeels het feit dat de bewoners hun afval te vroeg buiten zetten", zegt Dorien Baens van politie Limburg Regio Hoofdstad. "De ratten eten van het vuilnis, zo overleven ze. En ze planten zich ook voort." Daarom gaat de politie controleren of het GAS-reglement wordt nageleefd. "Mensen moeten zich houden aan de uren wanneer je je afval buiten mag zetten", zegt Baens verder. "We gaan camera's plaatsen om te controleren of ze zich wel aan de uren houden." Als je toch buiten de toegestane uren afval buitenzet, dan krijg je dus een GAS-boete.

Eerder is al geprobeerd om het rattenprobleem in te dijken met een gespecialiseerde firma, maar zonder groot effect.