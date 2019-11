Chileense president Piñera veroordeelt buitensporig politiegeweld tegen betogers

De protesten in Chili zijn al sinds 18 oktober aan de gang en worden gekenmerkt door het hardhandige optreden van de politie. De aanleiding voor de onvrede was een tariefverhoging in het openbaar vervoer. Het protest nam toe en vandaag klagen betogers vooral de sociale ongelijkheid in het land aan en ook de oplopende kosten voor bijvoorbeeld onderwijs, transport en gezondheidszorg.