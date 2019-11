Al een maand wordt de revolutie in Chili met harde hand de grond ingestampt

Verschillende gebouwen in het centrum staan in brand. Het openbaar vervoer ligt plat. Mensen geraken niet naar huis. Er worden geen of onduidelijke cijfers vrijgegeven. Whatsapp draait overuren. Mijn gsm moet opnieuw worden opgeladen. Mijn klasgenoot bericht mij over zijn weg naar huis. Verzint hij dit? Is dit in een andere wereld?

Mijn mond valt open bij het luisteren van zijn bericht, en daarna valt hij nog verder open bij het volgen van de updates van die dag. Piñera beslist het leger de straten op te sturen. De avondklok wordt ingesteld. Als mijn mond op dit punt nog moest openvallen, was het hier gebeurd. "What the fuck is going on?", denk ik bij mezelf en vraag me dan af waarom ik als Vlaamse heftige gevoelens vaak in het Engels uitdruk en overal "fucking" voorzet om te benadrukken dat het fucking ernstig is.