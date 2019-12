Charles Michel in Madrid: "Van Europa het eerste klimaatneutraal continent op deze planeet maken tegen 2050"

Onder de sprekers waren ook Europees president Charles Michel en de Belgische premier Sofie Wilmès. Michel benadrukte de Europese ambities: "We hebben de planeet op haar knieën gebracht (...) We hebben de Industriële Revolutie gehad, en de technologische: laten we nu gaan voor de groene revolutie. (...) Ik heb een duidelijk doel: dat Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent is op deze planeet. We zullen de kampioenen zijn van de groene transitie". Volgende week komt in dat verband de ambitieuze Green Deal ter sprake op een Europese top, met nog strengere doelen dan de huidige, en koolstofneutraliteit in 2050. Maar dat is een project van lange(re) adem, dat nog niet voor volgende week is.