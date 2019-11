Steeds meer dagbladwinkels bieden sportweddenschappen aan 

Op 7 jaar tijd is er een forse toename van het aantal dagbladwinkels waar je een gokje kan wagen op sportwedstrijden. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Kansspelcommissie. In 2012 waren het een 1.000-tal winkels, vorig jaar al 1.621.

Een gevaarlijke evolutie, vindt Marijs Geirnaert, directeur van het Vlaams expertisecentrum rond verslaving (VAD): "Wij merken dat er echt een overaanbod komt aan plaatsen waar je kunt gokken. De overheid probeert het aantal gokkantoren een stuk te reguleren, maar door het feit dat je ook in de krantenwinkel kunt gokken, word je er constant mee geconfronteerd. En dat is volgens het VAD heel verleidelijk voor gokverslaafden: "Voor mensen met een gokprobleem is dat zeer zwaar. In een regulier gokkantoor kunnen ze geweigerd worden, maar niet in een dagbladhandel". Op die manier worden er dus steeds nieuwe mogelijkheden gecreëerd om toch te kunnen gokken.