Wat is de rol van Oekraïne in de afzettingsprocedure tegen president Trump?

Waarom is Oekraïne zo belangrijk? Even recapituleren: Het zit misschien nog niet in het collectieve geheugen, maar de gebeurtenissen in februari 2014 in het centrum van Kiev waren wel degelijk een keerpunt in de recente wereldgeschiedenis.

Het tweede grootste land van Europa keerde zich af van de aloude vriend en bondgenoot in het oosten, Rusland, en koos voor een radicale Europese koers. Het was niet de eerste keer, tijdens de Oranjerevolutie was dat ook al gebeurd, maar deze keer was er bloed vergoten in de straten van Kiev en was de overgang niet het gevolg van een compromis uitgewerkt na internationale bemiddeling.