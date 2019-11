Diefstal in brandweerkazerne Antwerpse Linkeroever: "Mogelijk professionele bende actief in heel het land"

Verhoogde waakzaamheid

Het parket neemt de diefstal heel ernstig, zeker nadat er recent ook diefstallen waren in de kazernes van Niel en van Melsele, in het havengebied. De lokale politie van Antwerpen voert een onderzoek. Woordvoerder Willem Migom: "Gezien de manier waarop de verdachten te werk gegaan zijn, is er mogelijk sprake van een professionele bende, dus zal er onderzocht worden of de diefstallen in het hele land met elkaar gelinkt kunnen worden. We hebben, samen met de Brandweerzone Antwerpen, alle kazernes in de ruime omgeving opgeroepen om verhoogde waakzaamheid toe te passen, en hopelijk verdere diefstallen te voorkomen. Want het is natuurlijk gevaarlijk voor de omgeving als een brandweerkazerne door een diefstal niet naar behoren kan functioneren."