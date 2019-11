Het is niet te vergelijken met de dikke pakken sneeuw en bijhorende ellende die Frankrijk en Oostenrijk de afgelopen dagen te beurt zijn gevallen. Maar ook in ons land heeft het nu al gesneeuwd. Bij het Signaal van Botrange, het hoogste punt van België (694 meter) op het plateau van de Hoge Venen, ligt al 8 centimeter. En wellicht komen daar in de loop van de dag nog enkele centimeters bij.