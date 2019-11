Groen-Kamerlid De Vriendt: "Er is geen asielcrisis, wel een opvangcrisis"

"Vandaag duurt het 15 maanden voor een asieldossier behandeld is, vroeger was dat 9 maanden". En daarvoor wijst De Vriendt in de richting van Theo Francken. "Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (de instantie die dossiers goed- of afkeurt, nvdr) heeft nu honderd personeelsleden minder dan in 2016. Francken heeft er veel laten afvloeien. Maggie De Block wil er weer meer aannemen, maar er is dus een flessenhals en het duurt wel even voor al die dossiers behandeld zijn."

Volgens De Vriendt is het ook een probleem dat het aantal opvangplaatsen verminderd is, en weerom wijst hij in de richting van Francken. "Het aantal plekken is gezakt van 35.000 in 2016 naar 16.500 in 2018. Bij de minste piek in de aanvragen kom je in de problemen."