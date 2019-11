Is fietsen naar het werk in het donker verantwoord? "Minder veilig, maar goede fietsverlichting en aangepaste outfit brengen soelaas"

Fietsen in donker herfst- of winterweer is gevaarlijker dan fietsen op klaarlichte dag. "Het is absoluut minder veilig om in het donker te fietsen. Als het donker is, ben je sowieso minder zichtbaar voor andere weggebruikers. Daarom is de eerste en belangrijkste aanbeveling om te zorgen voor goede fietsverlichting. Zorg er ook voor dat die van goede kwaliteit is, zodat je zelf ook goed ziet waar je rijdt. Als er geen straatverlichting is in bepaalde straten, is het belangrijk dat je goede fietsverlichting hebt om elk paaltje te zien en mogelijke putten in de weg."

De fietsverlichting is een basisvoorwaarde voor veiligheid. Daarbovenop kan je een fluo hesje dragen of reflecterende accessoires. "Dat is een mooie extra", zegt De Dobbeleer.

Volgens De Dobbeleer is het nog steeds verantwoord om met de fiets te gaan werken in dit weer. Daar zijn twee goede redenen voor . "Ten eerste is het heel gezond om met de fiets naar het werk te rijden. Het is bewezen dat werknemers die dagelijks met de fiets naar het werk komen, dat die minder ziektedagen opnemen. Anderzijds ben je als fietser geen deel van het fileprobleem. Je zit niet in de auto. Je zorgt mee voor de oplossing van het fileprobleem. Bovendien is fietsen goed voor het milieu omdat je geen uitstoot hebt. Allemaal redenen om ook te blijven fietsen naar het werk in de winter", besluit De Dobbeleer.

