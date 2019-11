Hangbrug over de Tarn in Frankrijk stort in: tweede slachtoffer gevonden

De metalen hangbrug bevond zich over de rivier de Tarn en verbond het stadje Mirepoix-sur-Tarn met Bessières. Dat is zo'n 30 kilometer ten noorden van Toulouse.

Vanmorgen stortte de brug in toen een vrachtwagen en een personenwagen naar de overkant reden. De precieze oorzaak van de instorting is nog niet gekend. De brug mocht alleen gebruikt worden door voertuigen van minder dan 19 ton. Volgens buurtbewoners nam niet iedereen het even nauw met die beperking. Maar of de vrachtwagen die in de rivier is gevallen te zwaar geladen was is nog niet bekend. Aanvankelijk werd gesproken over een derde voertuig en meerdere vermiste personen, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn.

