Franse chirurg zou zo'n 250 minderjarige slachtoffers seksueel hebben misbruikt

Sinds mei 2017 zit de voormalige chirurg achter de tralies nadat hij ervan is beschuldigd een 6-jarig meisje te hebben misbruikt. In een eerste luik van het dossier was er sprake van vier slachtoffers, maar nu zijn er meer details over de zaak vrijgegeven. De man zou mogelijk zo'n 250 minderjarige slachtoffers seksueel hebben misbruikt.

Enkele maanden geleden kwam het onderzoek in een stroomversnelling terecht door de ontdekking van een geheim dagboek van de chirurg, waarin hij seksuele handelingen met kinderen neerschreef. De politie trof in een huiszoeking ook pruiken, seksspeeltjes en poppen onder de vloer aan.

Ongeveer 250 mensen werden aan de hand van het dagboek geïdentificeerd. 209 van hen werden al verhoord door de politie. De procureur verklaarde dat 184 personen een klacht wensen in te dienen. Minstens 181 van de verhoorde slachtoffers waren minderjarig ten tijde van de feiten.

De intussen gepensioneerde chirurg werkte tussen 1989 en 2017 op vier plaatsen aan de westkust van Frankrijk in de departementen Morbihan, Indre-et-Loire en Charente-Maritime. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in de ziekenhuizen waar hij werkte en over een periode van bijna 30 jaar.