Gentse politie-inspecteur krijgt celstraf met uitstel voor onbedoelde schietpartij

Op 4 juni 2018 kwamen verschillende oproepen binnen bij de Gentse politie dat er een mogelijke carjacking en gijzeling aan de gang was op de Zwijnaardsesteenweg in Gent. De feiten waren eerder al begonnen op de Citadellaan. Daar stapte een man uit de wagen die zichtbaar veel ruzie maakte. Een aantal omstaanders hadden de man bezig gezien en vonden hem agressief te keer gaan. Hij was verbaal wild en luid en was duidelijk tegen de vrouw in de auto bezig. Hij zou ook agressief tegen omstaanders geweest zijn. Een ooggetuige beweerde ook gezien te hebben hoe de man een mes op de keel zette van de vrouw in de wagen. Door de oproepen was alarm geslagen bij de politie en de dichtstbijzijnde politiewagen ging onmiddellijk ter plaatse. Toen liep de situatie fout.

Wilde achtervolging

Het politievoertuig ging achter de auto van de mogelijke gijzelnemer aan en zag dat het voertuig wild reed en bruuske manoeuvres uithaalde. Op de Zwijnaardsesteenweg aan de verkeerslichten stopte de wagen. Een van de politieagenten liep naar de wagen met een vuurwapen in de hand om een einde te maken aan wat hij dacht dat een carjacking was. De agent opende de deur van de wagen en plots ging een schot af. De man van wie de politie dacht dat het een gijzelnemer en carjacker was, werd neergeschoten.

Fout

Later bleek het absoluut niet om een carjacking of gijzeling te gaan, maar een zware ruzie. Daarbij komt dat wanneer een oproep over een mogelijke carjacking binnenkomt, een gespecialiseerd team binnen de federale politie gecontacteerd moet worden, dat het dan overneemt. De advocaat van de inspecteur, Walter Daemen, vindt dat een vreemde redenering: "Eigenlijk zegt de rechter dat het ook een fout is van het korps, dat zij een speciaal team hadden moeten inlichten. Maar echt realistisch is dat niet op een moment dat er een achtervolging aan de gang is, en het meer dan een uur kan duren vooraleer dat speciale team er kan zijn. Die man was ook al vertrokken met de wagen, en er was op dat moment een potentiële gijzelingssituatie. Zo’n redenering moet toch eens herbekeken worden."

Goede bedoelingen

Rechtbankvoorzitter Anthony Van Mol twijfelt niet aan de goede bedoelingen van de inspecteur: "Maar hij heeft niet gehandeld zoals een voorzichtige agent zou moeten doen. Hij verloor de controle in een stressvolle situatie, en daardoor is het slachtoffer levensgevaarlijk gewond geraakt." Het slachtoffer overleefde gelukkig wel het incident.

De rechtbank oordeelde dan ook dat de inspecteur een fout maakte en gaf hem een celstraf van 6 maanden met uitstel voor onopzettelijke slagen en verwondingen.