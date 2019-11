Google lanceert Stadia: een streamingdienst voor (een beperkt aantal) games

Omdat met Stadia van Google games gestreamd worden, is het systeem heel sterk afhankelijk van de snelheid van de internetverbinding. En een game speel je tegenwoordig niet meer alleen, maar online, samen met spelers van over de hele wereld.

Verbruggen twijfelt of het zal aanslaan. "Wat als iemand in jouw team in een land woont met een slechte internetverbinding? Die zal niet de ervaring hebben als iemand met een goede verbinding. Een spel dat plots vertraagt of stopt, is niet leuk", zegt Verbruggen.