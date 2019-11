Groen licht voor Hongaarse kandidaat-commissaris: Commissie-von der Leyen wellicht op 1 december van start

Normaal gezien zal nu op woensdag 27 november in Straatsburg de vertrouwensstemming plaatsvinden in het Europees Parlement voor de volledige Europese Commissie, waar Didier Reynders deel van zal uitmaken als Europees commissaris voor Justitie. Voor die stemming zal de nieuwe Commissievoorzitter von der Leyen haar beleidsplan of regeerverklaring voorstellen in het parlement. Indien een meerderheid van het parlement het vertrouwen geeft, kan de nieuwe Commissie op 1 december van start gaan.

Bij de stemming over de benoeming van Ursula von der Leyen zélf, op 16 juli, was er slechts een krappe meerderheid. Intussen deed von der Leyen een aantal toegevingen aan de sociaaldemocraten, de op een na grootste fractie in het Europees Parlement. Zo zal er geen Europese commissaris "voor de bescherming van de Europese levenswijze" meer zijn, maar wel een voor de "bevordering van de Europese levenswijze".