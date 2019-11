Online kindermisbruik kunnen we enkel aanpakken door een hand uit te steken naar daders

Dat dit probleem bestaat -en van grote omvang is- weten we bij Stop it Now! al langer. Stop it Now! is de anonieme en vertrouwelijke hulplijn voor mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag ten aanzien van minderjarigen, of dat van hun naasten. Bij de hulplijn gaan ongeveer één op vijf vragen over bezorgdheden met betrekking tot het downloaden van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen. De meesten hebben daarbij een vraag naar hulp en verandering. Voor zichzelf of voor een naaste.