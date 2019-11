Verenigde Staten beschouwen Israëlische nederzettingen niet langer als illegaal

Pompeo gaf ook een historische toelichting, en zei dat de regering van president Trump op die manier breekt met de houding van zijn voorganger Obama. "De Amerikaanse politiek tegenover de (Israëlische) nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever is decennialang niet consequent geweest", zei Pompeo.

In 1978 besloot de regering onder de Democratische president Jimmy Carter dat het bouwen van nederzettingen niet strookte met de internationale wet. Maar president Reagan dacht er in 1981 dan weer anders over. De houding van de VS bleef onduidelijk, zei Pompeo, tot minister van buitenlandse zaken John Kerry op het einde van het tijdperk-Obama de Israëlische kolonies uitdrukkelijk illegaal noemde. Daar komen wij nu op terug, zei Pompeo.