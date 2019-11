Kandidaat CD&V-voorzitters Mahdi en Coens unisono: "Christendemocratische waarden opnieuw op voorplan brengen"

Joachim Coens benadrukt dat hij niet tot een vleugel van CD&V terug te brengen is en dat hij mensen die zich van de politiek in het algemeen en CD&V hebben afgewend, opnieuw wil betrekken bij de politiek en de partij. "Geen enkele persoon is te herleiden tot een aspect. Ik heb verschillende aspecten die ik wil inbrengen. Eerst en vooral ben ik een lokale mandataris. Ik ben burgemeester van Damme. Het is belangrijk dat het lokale niveau op kaart staat. Ten tweede heb ik mijn bestuurservaring in de haven van Zeebrugge met een internationale dimensie. Dat was het belangrijkste motief voor mij om kandidaat te zijn."

"Ik heb de voorbije twintig jaar veel mensen gehoord, die in het bedrijfsleven, ondernemingsleven en het verenigingsleven staan, die afhaken van de politiek. Ik wil die via mijn kandidaatstelling terug naar de politiek brengen en in tweede instantie terug naar onze partij brengen."

Sammy Mahdi vindt zijn ervaring als voorzitter van Jong CD&V en zijn goede band met de verschillende lokale afdelingen als zijn grote pluspunt. "Ik heb ervaring als voorzitter van Jong CD&V. Ik ben al drie jaar actief in de partij in het hoofdkwartier. Ik ken de partij vrij goed. Ik heb ook het voordeel dat ik de voorbije drie jaar niets anders gedaan heb dan lokale afdelingen te bezoeken. Het gaat niet enkel om jongerenafdelingen, maar ook de seniorenafdelingen en de gewone afdelingen op het lokale niveau. Ik weet goed wat er leeft op lokaal niveau, van West-Vlaanderen tot in Limburg."

Mahdi pleit ook voor duidelijke communicatie over waar CD&V voor staat. "Het is voor onze partij pompen of verzuipen. CD&V zit in een heel moeilijk scenario. We hebben bij de verkiezingen 15 procent van de stemmen gehaald. We waren ooit een partij van 30 procent, ooit hadden we zelfs 60 procent van de stemmen. Dat gaan we niet meer halen, maar we moeten wel gaan voor 30 procent van de stemmen. Daarvoor hebben we een nieuwe start nodig. We moeten opnieuw vertrekken vanuit onze eigen ideologie en geloven in waarvoor we staan. Dat moeten we op een offensieve manier communiceren."