Kapot toilet zet deel van Brugse gerechtsgebouw onder water

Een defecte urinoir zette zondagnacht een deel van het Brugs gerechts­gebouw onder water. Het toilet was al een tijdlang buiten werking, maar lekte niet. Tot zondag dus. Het waren de nachtwakers die tijdens hun nachtronde water hoorden sijpelen op de benedenverdieping. Het water liep er binnen via het plafond. Toen ze een verdieping hoger gingen kijken, zagen ze dat het van het urinoir kwam. Aan het urinoir hing een bordje "defect". Mogelijk heeft iemand het toilet toch gebruikt, maar het zou ook kunnen dat de problemen op een andere manier verergerd zijn.

Noodplan mislukt

Dankzij de nachtwakers stroomde er niet nog meer water weg. Het zou nu al om duizenden liters gaan. Er stonden op het gelijkvloers en op de eerste verdieping dan ook plassen over grote oppervlaktes. In de toiletten op de benedenverdieping kwam het plafond zelfs naar beneden door de kracht van het water. Schoonmaakploegen stelden in de vroege ochtend alles in het werk om de vloer - tapijt - zo droog mogelijk te krijgen. Dat lukte maar deels. Opvallend: in het toilet is een afvoerputje om te vermijden dat het water zich over de verdieping verspreidt wanneer het toilet overstroomt. Alleen ... het putje zit op een plek die hoger ligt dan het overstroomde toilet.

Beter voorkomen dan genezen

Het is niet de eerste keer dat het gerechtsgebouw, dat nog 'maar' 35 jaar oud is, met mankementen kampt. Vanaf januari komt er een zogenaamde facility-coördinator in dienst om dergelijke problemen op te volgen en, liefst nog, te voorkomen.