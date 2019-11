Koning Filip verlengt opdracht van informateur Paul Magnette (PS), die een inhoudelijke nota meebracht

De afgelopen twee weken was de voorzitter van de PS, Paul Magnette, als informateur op pad gestuurd door de koning. In die functie moest Magnette "informeren" wat er mogelijk is om een nieuwe federale regering te vormen. Pas daarna kan er een "formateur" komen, die de echte regeringsvorming leidt.

Magnette kwam vanmiddag om 15 uur aan op het Koninklijk Paleis. Op Twitter maakte de koning bekend dat ook de premier Sophie Wilmès (MR) vanmorgen is ontvangen.

Magnette bracht een inhoudelijke nota mee, waarin hij per thema uitlegt wat de stand van het land is, welke doelstellingen de nieuwe regering heeft, en hoe die doelstellingen kunnen worden bereikt.

De opdracht van de informateur is nu met een week verlengd. Hij moet volgende week maandag, 25 november, opnieuw verslag uitbrengen bij de koning.