Met de hond naar het werk? Hogeschool Gent (HOGENT) test het uit

Honden op de werkvloer. Blijkbaar heeft het heel wat voordelen. De hogeschool HOGENT gaat uittesten of die voordelen ook van toepassing zijn op hun campussen.

Betere collega's

Kantoorhonden zouden zorgen voor minder stress op het werk en verbeteren de interactie tussen collega's. Algemeen directeur Koen Goethals is bereid om het te testen. "Volgens onderzoek heeft het veel voordelen. Zes collega's mogen nu hun hondje meenemen naar het werk, in mei kijken we of het project geslaagd is." Directeur Goethals ziet nog voordelen: "Ikzelf heb ooit een hond gehad, maar heb er nu geen tijd voor. Nu heb ik de kans om wat dichter bij de hondjes te staan. Als ik in vergadering zit, mogen de honden er zeker bij zijn."

Rust op de werkvloer

"Ik vind dat een hond bijdraagt tot meer rust en kalmte", zegt Ann, zij neemt Duke voortaan mee naar het werk. "Het zal ook spannend zijn omdat er hier veel studenten zijn, dus het is nog afwachten of alle honden dat aankunnen."

Chico zal niet alleen achter de schermen blijven, zegt baasje Tom Wellekens: "Ik geef les aan de Campus Bijloke, dus ik ga hem geleidelijk aan introduceren in het klaslokaal, maar het is een kalme hond dus dat komt zeker goed. En nu kan ik over de middag op school blijven en moet ik niet snel snel naar huis om de hond uit te laten. Misschien kunnen we wel samen wandelen met de andere honden."