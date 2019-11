Nieuwe Michelingids voorgesteld: Hof van Cleve van Peter Goossens blijft enige restaurant met drie sterren

Hof van Cleve in Kruisem, de zaak van chef Peter Goossens, blijft het enige Belgische restaurant met drie sterren.



Goossens is elk jaar opnieuw toch weer een beetje zenuwachtig bij de uitreiking van de Michelinsterren. De ster moet volgens Goossens elk jaar opnieuw verdiend worden: “Je moet zo’n ster jaar naar jaar met je team realiseren."

Michelin zegt het volgens Goossens zo: “Die ster is van ons, wij zetten ze voor uw naam of nemen ze terug als wij dat willen”. "Dat kan dus elk jaar veranderen", gaat Goossens verder. "Het belangrijkste is dat je niet werkt voor Michelin, maar dat je werkt voor je klanten. De rest volgt dan vanzelf. Een restaurant blijft een team-aangelegenheid. De groep, zowel in de zaal als in de keuken, moet er alles voor geven om de klant met een “big smile” naar buiten te laten gaan.”

Goossens doet al vele jaren mee in de Michelingids. “Dat is al “enkele” jaren”, grapt hij. “Wij hebben al 15 jaar drie sterren en onze eerste ster kregen we in 1994.” Hij heeft ook nog een goede raad voor zijn collega sterrenchefs: “Blijven gaan en blijven koken. Als jullie er echt passie voor blijven hebben en het blijven doen, dan zal Michelin volgen.”

