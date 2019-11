Nieuwe technologieën leiden tot "technostress" op de werkvloer

Het gaat vooral om nieuwe technologieën die vallen onder de noemer "Industrie 4.0", de vierde industriële revolutie. "De vorige revolutie ging over automatisering, nu gaat het vooral over connectiviteit. Machines staan met elkaar digitaal in verbinding en ook met hun operatoren via tablets. Het gaat over big data, het digitaal verzamelen en koppelen van allerlei gegevens", legt onderzoeker Lise Meylemans uit.

Daardoor verandert het takenpakket van de werknemers. Nieuwe "slimme" machines zijn bijvoorbeeld in staat om zichzelf te bedienen, waardoor werknemers extra verantwoordelijkheden opnemen zoals het onderhoud van de machine of (software)problemen oplossen.

Een en ander leidt tot "technostress", vooral bij oudere werknemers. Dat kan verholpen worden door arbeiders goed op te leiden. "We zien een positief verband op hun werkbeleving wanneer werknemers bij de komst van nieuwe technologieën een opleiding krijgen", zegt Lise Meylemans. "In de enquête bleek echter dat 1 op 5 werknemers geen opleiding had gekregen. Dus daar zit wat werk."