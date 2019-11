Na 10 jaar grijs nu donkerblauw: dit worden de nieuwe uniformen voor het NMBS-personeel

De komende maand zullen 30 medewerkers de uniformen intensief testen op het terrein. Zo kunnen, voor het nieuwe uniform in eindproductie gaat, aan de verschillende stukken eventueel nog aanpassingen gebeuren. De snit wordt bijvoorbeeld geëvalueerd, maar ook de mate waarin de kleding bestand is tegen regen en wind, de koude en herhaaldelijke wasbeurten. Er wordt ook bekeken of er eventueel nog (diepere) zakken moeten worden toegevoegd.