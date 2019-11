Brazilianen geven het nu zelf toe: ontbossing in Amazonegebied fel gestegen sinds Bolsonaro president is

Het is de eerste keer dat de Braziliaanse regering zélf toegeeft dat er een probleem is. De voorbije zomer haalden de branden in het Amazonegebied uitgebreid het internationale nieuws. Dat gebeurde vooral nadat de Franse president Macron de branden aankaartte op de top van de G7-landen in Biarritz. Dat veroorzaakte meteen verontwaardiging bij zijn Braziliaanse collega Jair Bolsonaro.