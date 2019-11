Denemarken wereldkampioen duurzaamheid, België haalt top 10 (net) niet. Kan de industrie ons redden? 

"Wat onderzoek betreft, wat opleiding van mensen in de bedrijven betreft zitten we dus goed" zegt Diels. "En een beetje tegen de perceptie in misschien, ook onze infrastructuur met pijpleidingen, sporen, kanalen en wegen heeft het nodige potentieel.

En het klopt dat onze klimaatbalans niet schittert, maar je mag niet vergeten dat we in ons kleine landje nog altijd veel industrie hebben. Daar valt nog wel wat te winnen met de schonere technologie van de toekomst. Maar het moet wel nu gaan gebeuren. Als we, zoals gepland, onze uitstoot tegen 2030 al willen halveren dan moeten we die nieuwe technologieën over een jaar of zes, zeven ook echt gaan invoeren. En er dus nu volop mee bezig zijn. Veel tijd blijft er niet over.

Wie het volledige rapport en de aanbevelingen wil raadplegen, kan dat via www.sdgindex.org/EU.