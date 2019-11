Verhaaltjes voorlezen, het is de ideale manier om de leesmicrobe door te geven. De Voorleesweek zet elk jaar het belang van dit ritueel in de kijker. Wij vroegen ons af wat uw favoriete voorleesboek is. Dat kan een verhaal zijn dat u zelf graag voorleest of voorgelezen hebt, of een verhaal waar u als kind graag naar luisterde. U kunt hier uw tip achterlaten. In de loop van de week bundelen we de inzendingen.