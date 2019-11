Oude zwembad van Mechelen is omgetoverd tot viersterrenhotel

Helse klus

De oude zwemkom omvormen tot een vijver was volgens eigenaar Coen Wohrmann een hels karwei. "De oude tegels hebben we één voor één uitgebroken, schoongemaakt en teruggeplaatst", legt Wohrmann uit. "Het was heel veel werk maar het resultaat is er." In het nieuwe hotel van de keten Van der Valk zijn er ongeveer 40 mensen in dienst.

Benieuwd

Volgens eigenaar Coen Wohrmann is het enthousiasme bij de Mechelaars groot. "Vele Mechelaars komen aan de deur kloppen en vertellen dat ze hier nog zijn komen zwemmen. Zij kunnen niet wachten om het hotel te zien." Het hotel heeft 124 tweepersoonskamers en zes vergaderzalen. Daarnaast is er ook een feestruimte.