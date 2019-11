Personeel koekjesfabrikant Mondelez Mechelen legt het werk neer

Op het hoofdkwartier van koekjesfabrikant Mondelez in Mechelen wordt vandaag en morgen gestaakt. De vakbonden zijn ontevreden over het moeizame overleg rond enkele cao's. “Al twee jaar lang onderhandelen we vruchteloos over enkele cao’s, met name over werkbaar werk en de transformatie van de onderneming”, zeggen vakbondssecretarissen Theo Van Malderen (ACV Puls) en Diana Minten (BBTK).