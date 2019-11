Podcast De Tijdschijf: Ruth Joos duikt in haar platenkast en selecteert deze drie nummers die over hier en nu gaan

Ruth Joos is van zowat alle radiomarkten thuis. Allround-presentator, indertijd sport, heel veel cultuur, en nu vooral nieuws, meer bepaald de duiding (zoals dat in het VRT-ees heet) als vaste stem van De Wereld Vandaag op Radio1.

In deze Tijdschijf heeft ze het met Nick Cave, John Coltrane en Richard Hawley over zieleheil in deze drukke tijden, over de balsem die kunst heet, en over liefde. Altijd met passie en met de passende duiding.