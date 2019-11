Studie over vertrekkende migranten: reddingsacties op Middellandse Zee creëren geen aanzuigeffect

Maar volgens de nieuwe studie worden de migratiestromen vanuit Libië veel meer door andere factoren beïnvloed. De voorbije twee jaar is het aantal vertrekkende migranten en vluchtelingen sterk gedaald. Dat blijkt samen te hangen met een veranderd beleid in Italië. Daar sloot minister van Binnenlandse Zaken Marco Minniti van de toenmalige centrumlinkse regering in 2017 een omstreden akkoord met Libië om in ruil voor financiële steun migranten en vluchtelingen tegen te houden.