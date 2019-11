Spontane staking bij Proximus in Brugge tegen hervormingen

50 medewerkers van telecombedrijf Proximus in Brugge gingen maandag niet aan de slag. Ze zijn ongerust over de aangekondigde hervormingen omdat er mogelijk 1.900 jobs verloren zouden gaan. Het is vooral de vakbond ACOD die de actie steunt.

Vandaag nieuwe onderhandelingen in Brussel

De medewerkers staken vandaag omdat er in Brussel nieuwe onderhandelingen plaatsvinden over de hervormingen. Het personeel wil met deze actie een duidelijk signaal geven, zegt Ronald Huysmans van de socialistische vakbond ACOD: "Proximus zegt dat ze een 'shift to digital' willen. Daarvoor hebben ze andere profielen nodig. Ze willen afstand doen van mensen die niet meer herschoolbaar zijn. Ze willen investeren in opleidingen, maar niet voor iedereen. Wij vinden dat discriminerend."

De actie voor de deuren van Proximus in Brugge heeft tot 10.30 uur geduurd. De stakende personeelsleden zijn daarna naar huis gegaan.