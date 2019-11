Twee Belgische vrouwen van IS-strijders en zes kinderen aangekomen in Turkije

Veroordeeld of niet, Turkije lijkt niet van plan om buitenlandse IS’ers of hun familie lang op te vangen. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken liet eerder al verstaan dat “Turkije geen IS-hotel is”. Dat geldt ook voor eventuele veroordeelden. “We moeten samenwerken met hun landen van herkomst”, verduidelijkte ambassadeur Gümrückçü. “[We moeten bespreken] of ze uitgeleverd of uitgewezen moeten worden, of dat we voor een veilige terugreis moeten zorgen.”