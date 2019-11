Uitbater van nachtwinkel in Boutersem gewond na overval

Op zaterdagavond hoorde de uitbater de bel van zijn winkeldeur gaan, hij wou vanuit zijn woonkamer naar de winkel gaan. Nog voor hij in de winkel was, stonden er plots twee mannen in zijn woonkamer. Een van de mannen was gewapend met een grijs pistool. Hij sloeg met het pistool tweemaal op het hoofd van de uitbater. De andere man gaf de uitbater een slag in de nek.

De daders gingen er vandoor met drie dozen vol sigaretten en graaiden in de winkel ook de inhoud van de geldlade en nog tabakswaren mee. Een klant die net aankwam, zag de daders wegvluchten in een donkere auto. Aan boord zaten nog andere personen wat het totaal aantal verdachten op vier of vijf mannen zou brengen. De uitbater moest naar het ziekenhuis voor verzorging. Voorlopig is er geen spoor van de daders.