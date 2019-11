Voorzittersverkiezingen CD&V: Sammy Mahdi en Joachim Coens blijven over als kandidaten in tweede ronde

Intussen zijn er in de luwte ook voorzittersverkiezingen gehouden bij de provinciale afdelingen van de partij. In Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant is er een tweede ronde nodig.

Bij de andere afdelingen is er wel al een voorzitter: Kris Declercq voor West-Vlaanderen, Raf Drieskens voor Limburg, Ward Kennes voor Antwerpen en Pieter Demeester voor Brussel-Hoofdstad.

Eric Van Rompuy werd verkozen als voorzitter van de senioren bij CD&V. Van Rompuy nam dit jaar afscheid van de actieve politiek en stopte als Kamerlid.