Waarom escaleert het protest in Hongkong, en gaat het Chinese leger ingrijpen? Vijf vragen, vijf antwoorden

Eindspel of niet? Volgens correspondente Leen Vervaeke is dat moeilijk in te schatten. De studenten hebben niet veel munitie (molotovcocktails, pijlen, ...) meer en ook steeds minder mondvoorraad.

"Als de politie binnenvalt en de actievoerders arresteert, vrezen die dat ze voor tien jaar de cel in moeten. Ik weet niet of dit het einde zou zijn van het studentenprotest, want ook elders in Hongkong wordt nog betoogd. Maar hier in de campus zitten de meest overtuigden, de harde kern. Als die worden opgepakt, betekent dat een zware klap."