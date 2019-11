100 leerlingen internaat Oostende geëvacueerd na brandstichting

In Oostende zijn dinsdagavond een 100 tal leerlingen van het internaat van het Vesaliusinstituut geëvacueerd voor een brand. Iemand had een wc rol in brand gestoken in de toiletten en dat zorgde voor heel wat rook op de derde verdieping. Dries Vanderveken van de brandweer van Oostende: "Het incident gebeurde omstreeks 18 uur. De opzichters gingen onmiddellijk over tot evacuatie door de plots hevige rookontwikkeling. Een honderdtal leerlingen verzamelde zich voor de gebouwen. Toen wij aankwamen was het brandje al geblust. We hebben alles goed geventileerd. Intussen werden de leerlingen opgevangen in de refter. Na drie kwartier mochten ze terug naar binnen."

De directie en de politie zoeken nu uit wie de brand heeft gesticht op het internaat.