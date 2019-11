"Laat de bladblazer op stal", adviseert Duitse overheid, Vlaanderen mikt op milieuvriendelijker toestellen

Behalve in Duitsland is er ook bij ons verandering op til. Niet dat de bladeren zullen blijven liggen, maar milieuvriendelijker blazers kunnen al wat verschil maken.

In het eind oktober goedgekeurde Luchtbeleidsplan 2030 van de Vlaamse regering staat te lezen: "We faseren tweetakttoestellen uit voor onderhoud van openbaar groen. Groen onderhoud in eigen beheer zal enkel nog met elektrisch aangedreven materiaal gebeuren. Die voorwaarde nemen we ook op in de aanbesteding van onderhoudsdiensten. We bekijken ook de mogelijkheden om het gebruik bij steden en gemeenten zo snel mogelijk uit te faseren (te laten uitdoven, nvdr)."