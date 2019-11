Verkeersinstituut Vias: "Aantal dronken bestuurders in weeknachten ligt 3 keer zo hoog als 10 jaar geleden"

Ignace Glorieux, socioloog aan de VUB, is niet verwonderd dat die jongere generatie minder goed scoort. "Het zijn mensen die vaak nog geen gezinsverplichtingen hebben, ook wat vrijer zijn om effectief in de week uit te gaan. Mensen van 40 zitten in de zogenaamde 'drukke leeftijd', als ze kinderen hebben en het drukker hebben op het werk."

Toch denkt Glorieux dat jongeren veel bewuster omgaan met alcohol dan zijn eigen generatie. "Mijn generatie heeft gemakkelijker de cultuur om 's middags iets te drinken. 20 jaar geleden was het op de VUB niet ongebruikelijk dat mensen 's middags bij hun eten een glas bier of wijn dronken. Nu word je daar op aangekeken."

Glorieux beaamt dat het sociale leven en het aanbod voor vrijetijdsbesteding sterk veranderd is. "Er zijn meer mogelijkheden om weg te gaan en we nemen daarvoor de auto om grote afstanden te overbruggen. Het is niet uitzonderlijk om 100 kilometer te rijden om in de week naar de AB of naar Vorst Nationaal te gaan om een concert bij te wonen. Wellicht wordt daar ook een pintje bij gedronken."