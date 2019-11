Voorlopig nog geen groen licht voor verlenging abortustermijn naar 18 weken: 5 vragen en antwoorden

"Ook als je een anticonceptiemiddel gebruikt, kan je zwanger worden. Als is de kans veel kleiner natuurlijk", weet Vrancken. "Maar we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. Iedereen weet dat hij of zij al wel eens onveilig heeft gevrijd. Dat je achteraf niet helemaal zeker bent of het wel 100 procent veilig was. Dat is heel menselijk. Seks en opwinding zijn irrationeel."



"Je kiest ook niet enkel voor abortus omdat een zwangerschap ongepland of ongewenst is. Er zijn ook medische redenen om een geplande en gewenste zwangerschap af te breken. Die cijfers worden in België niet goed geregistreerd, maar het gaat wel maar om een klein percentage van het totale aantal zwangerschapsafbrekingen."