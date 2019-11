Alleen inwoners van Kleine en Grote Spouwen, bij Bilzen, welkom op info-avond over asielcentrum

Alle inwoners van Spouwen hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen voor de informatieavond over het asielzoekerscentrum, nu donderdag. En die brief moeten ze ook meebrengen. De informatie-avond verloopt trouwens in twee sessies. Volgens schepen Bruno Steegen (Beter Bilzen) is daar een praktische reden voor. Kleine en Grote Spouwen tellen meer dan 2000 inwoners en in de zaal van De Blondeswinning is er maar plaats voor 150 mensen.

Sereen debat

Het Rode Kruis en het stadsbestuur vinden het ook belangrijk dat de inwoners die in de buurt van het asielcentrum wonen, op een serene manier geïnformeerd worden, zonder inmenging van buitenaf. "Inwoners moeten in alle rust hun vragen kunnen stellen", vindt schepen Bruno Steegen. "Er zullen medewerkers aanwezig zijn van het Rode Kruis, en ook van Fedasil maar er komt ook een deskundige die meer informatie kan geven over het verwijderen van asbest. En er zal een verantwoordelijke aanwezig zijn van het asielcentrum van Lanaken. Het heeft geen zin om er mensen van buitenaf bij te betrekken. We zien dat negatieve commentaren op sociale media heel vaak komen van mensen die niet in Bilzen wonen. En het is net belangrijk dat we op een rustige manier de buurt kunnen informeren."

Ook de media zullen om die reden de infosessies niet kunnen bijwonen. En de stad zal donderdagavond ook voor politietoezicht zorgen in de buurt van de zaal.