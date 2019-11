Twee gegijzelde professoren vrijgelaten in gevangenenruil met taliban

De Amerikaan Kevin King en de Australiër Timothy Weeks werden in augustus 2016 ontvoerd aan de Amerikaanse universiteit van de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Beide mannen waren professoren aan de universiteit. De gijzelaars werden voor het laatst gezien in een video die de taliban in 2017 vrijgaf.

Eerder op de dag werden er in ruil voor hun vrijlating drie talibancommandanten vrijgelaten uit een Afghaanse gevangenis. De militanten werden overhandigd in Doha, de hoofdstad van Qatar. Daar bevindt zich het politieke kantoor van de Afghaanse taliban. Het nieuws is intussen bevestigd door de taliban.