Armando Mwango begraven, bassist van Congolese hit "Indépendance cha cha"

De Congolese muzikant Armando "Brazzos" Mwango speelde het bekende nummer voor de eerste keer in 1960 in een Brussels hotel, aan de vooravond van de Congolese onafhankelijkheid. "Indépendance cha cha" werd een hit in Afrika en ver daarbuiten. "Brazzos" werd 85 jaar; hij overleed vorige maand en is nu met veel eer begraven in Kinshasa.