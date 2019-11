Brugge verkoopt historische gebouwen

Brugge wil af van een aantal gebouwen. De stad heeft er zo'n 520 in eigendom. Dat zijn niet allemaal gebouwen met erfgoedwaarde, daar zitten ook bijvoorbeeld lokaaltjes voor verenigingen tussen. Het is duur om al die gebouwen te onderhouden. Een deel ervan wordt ook niet of nauwelijks gebruikt. De dienst Patrimonium van de stad werkt nu aan een inventaris van alle gebouwen. Het is de bedoeling om gebouwen die niet meer nuttig zijn, te verkopen.

Geen uitverkoop van iconische monumenten

Wat er precies zal worden verkocht staat nog niet vast, maar het is zo goed als zeker dat er ook gebouwen bij zullen zijn met erfgoedwaarde. Schepen van Patrimonium Minou Esquenet geeft een voorbeeld: "Het Hof Sebrechts in de Beenhouwersstraat is een bekend stadsgezicht, maar er gebeurt niks meer. Het gebouw staat al een tijdje te koop. Gebouwen die iconisch zijn voor de stad, zoals het Belfort of het Begijnhof, verkopen we uiteraard niet."