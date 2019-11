Brusselse brandweer heeft nood aan nieuwe kazerne: "Geen verwarming en waterinsijpeling zijn schering en inslag"

"Het begint al bij de wc", vertelt officier Dirk Vander Ougstraeten. "Een pot met een zak over en daarop een papier op 'Buiten gebruik'. Aan het vergeelde papier zie je dat de wc al lang kapot is. Een onderhoudsplan, waarbij op regelmatige basis onderhoudsmensen langskomen, is er nooit geweest", vervolgt officier Vander Ougstraeten.

Maar daar stopt het niet. "Het gebeurt geregeld dat de verwarming uitvalt, douches zonder warm water, waterinsijpeling, ... we hebben het allemaal", vertelt Vander Ougstraeten. "De mensen die de brandslangen onderhouden, doen dat in een kelder zonder licht."

"Kledij mag niet in foute handen vallen"

Het is duidelijk dat de ongebruikte, te grote kledij maar één van de problemen van de Brusselse brandweer is. "Het gaat om aangekochte kledij in enorm grote maten, zoals XXL. Die kleren passen niemand", vertelt woordvoerder Walter Deriew, "en bijgevolg liggen die nu te vergaan in de Helihaven, de hoofdkazerne van de brandweer."

Een andere oplossing dan vernietigen is er volgens Deriew niet, omdat de kledij het logo van de brandweer draagt en dus zeker niet in foute handen mag vallen. (Een Nederlands bedrijf heeft intussen aangeboden de kledij te recycleren tot een nieuw product. Hierover is nog geen beslissing genomen, nvdr.)

Waar is het meerjarenplan?

"In Vlaanderen en Wallonië heeft iedere brandweerzone een meerjarenplan, maar hier in Brussel bestaat dat niet", zucht officier Vander Ougstraeten. "Er is alleszins nood aan een nieuwe brandweerkazerne. Staatssecretaris Pascal Smet zal z'n werk hebben."